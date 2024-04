Ad alunni elementare letta ultima lettera partigiano Walter

FOLIGNO (PERUGIA), 25 APR - L'ultima lettera del partigiano folignate, Walter del Carpio, è stata letta ai bambini della quinta elementare della scuola di Scafali di Foligno che fa parte del circolo didattico di Monte Cervino. "Abbiamo realizzato un progetto per ricordare il 25 aprile, assieme ai nonni del Centro sociale di Corvia - ha spiegato all'ANSA, la maestra Maria Cristina Rosi - si è trattato di un momento molto intenso, con i bambini che sono rimasti molto colpiti dalla lettera". "Siamo arrivati a questo appuntamento dopo un percorso in cui li abbiamo preparati, un progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Grazia di Marco", sottolinea ancora l'insegnante. "Siamo stati felici di partecipare a questa iniziativa" ha quindi detto il presidente del centro sociale, Bernardo Baldoni. "La memoria deve restare viva - ha aggiunto -, anche alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo con tutte queste guerre". "E i bambini sono a conoscenza dei conflitti in atto in Medio Oriente o in Ucraina e anche per questo sono stati particolarmente colpiti dalla lettera del partigiano, parole che potrebbero essere scritte oggi dai tanti giovani che stanno combattendo per la libera", ha concluso la maestra Rosi.