Acquaroli, sempre in contatto con Rixi, Bignami e ad Autostrade

ANCONA, 05 APR - "Sia nell'intera giornata di ieri che questa mattina, a seguito dell'incidente avvenuto nella galleria Vinci dell'A14, sono stato costantemente in contatto con i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami e con l'ad di Autostrade, Roberto Tomasi, anche per aggiornarci sull'andamento dei cantieri lungo il tratto". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il giorno dopo l'incidente stradale in cui è morta una persona e altre 11 sono rimaste ferite nel tratto dell'autostrada A14 in provincia di Ascoli Piceno. "Voglio ricordare a tutti che i lavori di adeguamento delle gallerie alle normative europee, in corso ormai da tempo, sono obbligatori per legge e indispensabili - sottolinea Acquaroli -, e che da quando ci siamo insediati tre anni fa siamo riusciti a rimodulare il calendario dei cantieri in base alle esigenze e soprattutto per evitare situazioni di pericolo, nei periodi di maggior traffico durante i ponti festivi e l'esodo estivo". "Siamo molto addolorati per questo ennesimo incidente che ha causato la morte di una persona - aggiunge -. Continueremo insieme a Autostrade e al Ministro a vigilare su questi aspetti per mettere in campo tutti gli accorgimenti per cercare di alleggerire l'impatto dei lavori di manutenzione straordinaria che restano necessari, oltre che per rispettare le normative anche e soprattutto per rendere l'infrastruttura più sicura. In questo senso, in base alla pianificazione dei cantieri che ci è stata consegnata da Autostrade, il completamento dei lavori che impattano sulla riduzione delle corsie è previsto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, escludendo ulteriori imprevisti". "Altro discorso - seguita il governatore - è quello relativo alla Terza Corsia, sul quale continuiamo ad essere in interlocuzione con il Governo, il Ministro Salvini e Autostrade, perché riteniamo fondamentale il potenziamento di questa infrastruttura, ormai superata sia per dimensioni che per intensità di traffico".