Acqua alta risparmia Venezia anche senza Mose, sfiorato il metro

VENEZIA, 19 SET - Venezia è stata risparmiata dall'acqua alta, che rispetto alle previsioni di picco di 1 metro e 10 - poi aggiornato a 105 cm - si è invece fermata a soli 98 centimetri, livello con cui viene allagata quasi solo piazza San Marco. Il Mose infatti, nonostante la preallerta in caso di rinforzo del vento - non è stato attivato. Nelle zone più basse del centro storico il Comune aveva comunque fatto piazzare le tradizionali passerelle in legno, che permettono si superare i punti più critici senza finire con i piedi a mollo. Un disagio contenuto per la città, una sorpresa invece per i turisti che - nell'epoca del Mose funzionante - hanno potuto fotografare piazza San Marco coperta dall'acqua. Il livello massimo raggiunto dalla marea è stato registrato alla diga sud del Lido - dove la laguna diventa mare aperto - con una punta di un metro e 6 centimetri.