Accusa un malore mentre nuota, 24enne muore nel sud Sardegna

CAGLIARI, 27 LUG - Un giovane di 24 anni è morto nella tarda mattinata di oggi mentre faceva il bagno nella spiaggia di Porto Pino, nel Sulcis, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il ragazzo - che sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava - è stato subito trascinato sul bagnasciuga per i primi soccorsi, ma non c'è niente da fare. La prima chiamata al 118 poco prima delle 13.30: l'ambulanza è arrivata subito in spiaggia e l'equipe medicalizzata ha tentato più volte di rianimare il giovane. Senza esito, però. Ancora non si conosce l'identità della vittima.