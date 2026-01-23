Accordo di difesa Italia-Germania, risposta congiunta a minacce alla Nato

ROMA, 23 GEN - "Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica" e "rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterrenza e difesa della Nato": sono alcuni degli impegni presi nell'accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. Nell'accordo, che "non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale", Roma e Berlino riaffermano l'impegno pieno a "rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell'Ue".