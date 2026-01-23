Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accordo di difesa Italia-Germania, risposta congiunta a minacce alla Nato

AA

ROMA, 23 GEN - "Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica" e "rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare ulteriormente la posizione di deterrenza e difesa della Nato": sono alcuni degli impegni presi nell'accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. Nell'accordo, che "non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale", Roma e Berlino riaffermano l'impegno pieno a "rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell'Ue".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario