Accordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue

epa12500626 (L-R, bottom row) Freedom and Direct Democracy (SPD) party's chairman Tomio Okamura, ANO (YES) movement's chairman Andrej Babis, and Motorists party's chairman Petr Macinka sign a new coalition government agreement in Prague, Czech Republic, 03 November 2025. The parties have scheduled the signing ceremony for the first session of the new Chamber of Deputies. The parties plan to appoint a 16-member government, which will have a majority of 108 MPs in the lower house and be chaired by Andrej Babis. EPA/MARTIN DIVISEK
BRUXELLES, 03 NOV - Siglato l'accordo di coalizione di governo in Repubblica Ceca, che si prepara ad essere guidata da un esecutivo nettamente di destra e anti-europeista. L'intesa è stata firmata tra Ano, il partito del premier in pectore Andrej Babis, il partito degli Automobilisti e Libertà e Democrazia Diretta, il movimento guidato da ceco-nipponico Tomio Okamura. Le tre formazione avranno 108 seggi su 200 e porteranno Praga fortemente a destra. Basta pensare che il partito degli Automobilisti, all'Eurocamera, milita nel gruppo di ultra-destra Esn, dominato dall'Afd. Il partito di Okamura è invece parte dei Patrioti, dove siedono anche i membri di Ano. Secondo Politico, tra i primi obiettivi di Babis in Europa c'è il blocco totale del sistema Ets2, il nuovo sistema di scambio di emissioni che dovrebbe partire nel 2027. La mossa è solo un tassello della battaglia contro il Green Deal che la Repubblica Ceca si appresta a mettere in campo.

