Accoltellò il compagno all'uscita di scuola, 14enne a processo

CAGLIARI, 01 MAR - Sarà processato il 24 settembre prossimo lo studente di 14 anni arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un compagno di scuola 15enne appena usciti dall'istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari, nel dicembre dello scorso anno. Nei confronti del ragazzo l'ufficio del gip del Tribunale per i minorenni ha disposto il giudizio immediato con l'accusa di tentato omicidio. "Valuteremo adesso eventuali riti alternativi - ha detto all'ANSA l'avvocata Maria Simona Chelo, che difende il 14enne -. Il mio assistito sta bene, compatibilmente con quanto accaduto". Lo studente non è più rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu ma si trova in una struttura protetta. L'episodio risale al 4 dicembre 2023. Usciti da scuola, i due ragazzi avrebbero avuto una discussione alla fermata dell'autobus, culminata con l'accoltellamento. Il 15enne fu soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove rimase ricoverato per diversi giorni, mentre l'aggressore fu arrestato e trasferito nel carcere di Quartucciu. Secondo il padre del 14enne, il figlio avrebbe agito con violenza perchè esasperato da ripetuti episodi di bullismo di cui era rimasto vittima in passato.