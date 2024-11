Accoltellato da una sola persona l'uomo ucciso a Foligno

FOLIGNO (PERUGIA), 07 NOV - E' stato ucciso dalle coltellate sferrate da una sola persona il muratore poco più che cinquantenne morto all'ospedale di Foligno dopo essere stato aggredito nel parcheggio della zona industriale. E' quanto sta emergendo dalle indagini condotte dalla polizia. Gli accertamenti avrebbero portato gli investigatori a ipotizzare una colluttazione. Tra le ipotesi anche quella dell'agguato. Ancora ignote le ragioni che hanno portato all'omicidio. L'uomo è stato soccorso non lontano da un'auto trovata accesa e con lo sportello del passeggero. Tracce di sangue sono state trovate in mezzo alla strada. A dare l'allarme una donna che lavora nella zona. Quindi i soccorsi e il trasferimento all'ospedale di Foligno dove è morto. Nell'area ha svolto rilievi per tutta la mattinata la polizia scientifica. La squadra mobile di Perugia e il personale del commissariato hanno invece sentito testimoni ed esaminato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Che potrebbero avere fornito elementi utili per risalire al responsabile dell'aggressione.