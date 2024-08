Accoltellato da tredicenne, vittima dimessa dall'ospedale

GENOVA, 20 AGO - È stato dimesso oggi il ragazzo di 14 anni residente a Genova accoltellato la settimana scorsa a Sori da un tredicenne. Dopo un intervento chirurgico all'addome e la sutura di altre due ferite il giovane ha potuto tornare a casa con la madre. L' aggressore, non punibile per la legge italiana avendo 13 anni, è stato affidato alla madre residente a Recco. "Stiamo seguendo con i nostri servizi sociali - ha detto il sindaco di Recco Carlo Gandolfo - il ragazzo che ha frequentato la seconda media a Recco per poi trasferirsi a Sori. Siamo in attesa delle disposizioni del Tribunale dei Minori per impostare un programma di assistenza". Da parte loro i carabinieri della stazione di Pieve Ligure competente per territorio sono in attesa del decreto di non imputabilità del ragazzino per chiudere le indagini.