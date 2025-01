Accoltellato a morte, era addetto a sicurezza di un supermercato

BERGAMO, 03 GEN - L'uomo ucciso a coltellate nel pomeriggio in centro a Bergamo si chiamava Mamadi Tunkara, era originario del Gambia ed era il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi. L'uomo stava arrivando in bicicletta al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni. A quel punto Tunkara è caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L'accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia. L'addetto alla vigilanza era soprannominato Lookman perché somigliava molto all'attaccante dell'Atalanta: portava anche le stesse treccine. Stando alle prime informazioni, abitava a Verdello, in provincia di Bergamo. Sul posto dell'accoltellamento è arrivato anche il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota per coordinare le indagini della polizia di Stato. I soccorsi al quarantenne sono stati tempestivi, ma purtroppo vani. Ora la scientifica della questura si sta occupando di tutti i rilievi. Per risalire all'aggressore sono al vaglio le telecamere della zona.