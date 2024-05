Accoltellato a morte a Roma vicino stazione Termini

ROMA, 22 MAG - Un uomo è morto accoltellato nella notte nei pressi della stazione Termini a Roma. È accaduto in Piazza dei Cinquecento. Sul posto la polizia. La vittima, un cittadino somalo di 41 anni, è stato colpito al torace con un'arma da taglio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato, poco dopo, un sospettato in un bar di Via Cernaia. La sua posizione è al momento al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.