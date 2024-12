Accoltellata dall'ex che fugge in auto, donna ferita in strada

REGGIO EMILIA, 02 DIC - Una donna è stata accoltellata e ferita dall'ex compagno, che l'ha lasciata in strada ed è fuggito a bordo di un'auto, una Bmw. E' successo in mattinata a Guastalla, nel Reggiano e la vittima, portata al pronto soccorso, al momento non risulta in pericolo di vita. L'uomo è ricercato: sono intervenute pattuglie dei carabinieri che hanno avviato indagini.