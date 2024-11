Accoltella il padre e ferisce la sorella, fermato un 30enne

MILANO, 03 NOV - Litiga con il padre 76enne, lo accoltella sul pianerottolo di casa e poi ferisce anche la sorella accorsa per difendere l'anziano. È accaduto la notte scorsa prima delle 3 a Milano, in via Filippino Lippi, e questa mattina i carabinieri hanno fermato un italiano di 30 anni per tentato omicidio. Il giovane, che da quanto emerso soffrirebbe da qualche tempo di problemi psichici, è stato rintracciato dai militari in via Ravizza, in stato confusionale, e sarà trasferito nelle prossime ore al carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio. Il 76enne è invece ricoverato in terapia sub-intensiva al Niguarda, in prognosi riservata, ma le sue condizioni al momento sono stabili. La sorella 40enne dell'aggressore, medicata sempre al Niguarda, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.