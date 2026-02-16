Accoltella il compagno, denunciata e rilasciata, 'è legittima difesa'

MILANO, 16 FEB - Oksana Murasova, la 39enne lituana che ieri a Milano ha accoltellato il compagno 50enne, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate. L'autorità giudiziaria avrebbe infatti ravvvisato i presupposti per la legittima difesa. Alla Polizia la donna ha detto che il compagno durante una lite l'ha colpita a pugni, e che quindi è scappata ma che lui l'ha raggiunta e bloccata. In quel momento ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito. In passato Oksana Murasova era stata già arrestata per l'omicidio dell'allora convivente Bilous Ruslan, di 31 anni, sempre a Milano, e per quel delitto aveva scontato una pena di 8 anni di detenzione. Presso l'abitazione dei due risulta già un intervento delle forze dell'ordine che ha fatto scattare un codice rosso il 27 novembre scorso. Ma in quell'occasione lei non aveva voluto sporgere denuncia. Il compagno ferito, che si trovava all'ospedale di Niguarda, ha firmato le dimissioni volontarie e se ne è andato. Ha riportato una prognosi di 30 giorni.