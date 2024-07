Accoltella coetaneo per gelosia, 17enne arrestato a Napoli

NAPOLI, 24 LUG - Ha inseguito e tentato di uccidere a coltellate un coetaneo per gelosia, il 17enne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Napoli Centro a cui la Procura per i Minorenni di Napoli contesta il reato di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono allo scorso 25 novembre e sono avvenuti nella Galleria Umberto I, prestigioso monumento del capoluogo partenopeo di fine '800. Secondo quanto accertato dai militari dell'arma il 17enne (su disposizione del tribunale per i minorenni condotto in istituto penale minorile) avrebbe sferrato i fendenti solo perché la vittima aveva scambiato fugacemente poche parole con l'ex ragazza dell'accoltellatore, incontrata per caso. Il tentato omicidio (la vittima venne ridotta in fin di vita con quattro fendenti) fu preceduta da un accerchiamento e da un inseguimento a cui hanno preso parte anche altri giovani amici del 17enne arrestato.