Accende un braciere per scaldarsi, muore per esalazioni

CAGLIARI, 16 FEB - Stava dormendo nella azienda in cui lavorava e aveva acceso un braciere per riscaldarsi, addormentandosi. Un 62enne di Sarroch (Cagliari) è stato trovato privo di vita questa mattina in un'azienda a Macchiareddu. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha dato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari che hanno lavorato per ricostruire la dinamica della tragedia. A quanto pare l'uomo è morto per le esalazioni da monossido di carbonio.