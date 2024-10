Abusi su bimba, arrestato grazie a post del nonno della vittima

BENEVENTO, 08 OTT - E' gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di una bambina di dieci anni, l'anziano 76enne a cui la Polizia di Stato di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha notificato un provvedimento di arresti domiciliari al termine di indagini coordinate dalla Procura di Benevento. All'indagato, recidivo, è stato vietato qualsiasi incontro con persone minorenni anche appartenenti al suo ambito familiare. Le indagini del commissariato di Ariano Irpino sono scattate da un post su Facebook pubblicato dal nonno della piccola vittima che, convocato in commissariato, ha confermato agli investigatori le confidenze ricevute dalla nipotina circa gli abusi subiti. La bimba, ascoltata in modalità protetta, alla presenza di una psicologa, ha confermato quanto aveva già confidato al nonno. La piccola vittima degli abusi ha anche riferito di avere raccontato la vicenda a una amica, alla madre e alla nuova compagna del padre. E tutte, ascoltate dagli inquirenti, hanno confermato le circostanze apprese agevolando contestualmente l'identificazione dell'indagato. Il 76enne è stato riconosciuto in foto dalla bimba che è stata anche in grado di rivelare con precisione il giorno in cui aveva subito gli abusi. Gli investigatori hanno acquisito screenshot, post Facebook, foto, video e percorsi Google Maps ed effettuato accertamenti sugli intestatari delle utenze coinvolte che hanno confermato le dichiarazioni rese.