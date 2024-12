Abusi e sevizie su 16enne, 'lo filmavamo per ricattarlo'

MILANO, 12 DIC - È stato ascoltato, in un'audizione protetta, nelle scorse ore dagli inquirenti il 16enne vittima di terribili abusi e sevizie, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre in un condominio alla periferia nord di Milano. Un racconto, messo a verbale nelle indagini dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Ilaria Perinu e della Polizia, utile agli inquirenti per ricostruire altri dettagli della vicenda. Intanto, si è saputo che il 44enne, fermato assieme ad un ragazzo di 14 anni, avrebbe raccontato nelle prime dichiarazioni che la vittima avrebbe avuto un debito di poche decine di euro con l'altro minorenne. E che i due l'avrebbero filmato, durante le violenze, per ricattarlo, in sostanza dicendogli che se avesse denunciato loro avrebbero messo on line quei video. Domani sarà interrogato il 44enne a San Vittore dal gip Alberto Carboni, mentre l'interrogatorio del minorenne fermato è fissato per sabato davanti al gip del Tribunale per i minorenni.