Abedini, 'pregherò per Cecilia Sala e per me'

MILANO, 03 GEN - "Pregherò per lei e per me". Cosi Mohammad Abedini Najafabadi ha detto al suo avvocato, Alfredo De Francesco, durante il colloquio in carcere di stamani in cui si è parlato anche di Cecilia Sala. L'ingegnere iraniano, che ha ribadito la preoccupazione per la propria famiglia, ha chiesto infatti informazioni anche sulla sulla vicenda della giornalista in carcere in Iran.