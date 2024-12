Abbondante grandinata a Ischia, uno strato di 30 centimetri

ISCHIA, 10 DIC - Una grandinata molto intensa si è abbattuta stanotte ad Ischia dove sono caduti diversi centimetri di chicchi di ghiaccio, in diverse zone dell'isola. La grandine è caduta copiosa non solo nei comuni di Serrara Fontana e Barano, cioè quelli isolani a maggior altitudine, ma pure in diverse altre zone anche a quote più basse e specialmente nel comune di Ischia dove ancora stamattina era possibile trovarne cumuli ancora non sciolti anche in aree del centro. In qualche caso lo strato di grandine è arrivato a circa 30 centimetri ma non si sono registrati disagi particolari visto che la maggior parte del ghiaccio è stato sciolto dalle forti piogge cadute nelle ultime ore.