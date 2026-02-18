Abbandono di minori, archiviata indagine su Totti

ROMA, 18 FEB - Il tribunale di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva l'ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. La vicenda era nata dopo una denuncia presentata dall'ex moglie, Ilary Blasi, in cui sosteneva che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell'ambito dell'indagine, ora finita in archivio, erano state iscritte nel registro anche l'attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi e la tata, che vive nello stesso palazzo.