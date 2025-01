A Verbania i funerali dei tre scialpinisti morti nella valanga

VERBANIA, 15 GEN - I funerali di Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi, le tre vittime della valanga che si è staccata domenica in val Divedro, nella zona di Punta Valgrande nelle Alpi Lepontine, si sono svolti nel pomeriggio a Verbania. Centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ai tre scialpinisti, nelle ore in cui molti negozi cittadini hanno tenuto abbassate le serrande in segno di lutto. Nella chiesa di San Leonardo a Pallanza si sono tenute le esequie di Matteo Auguadro, il velista di 48 anni che tra 2005 e 2007 fu prodiere di Mascalzone Latino, partecipando anche all'America's Cup. "Oggi salutiamo un uomo che aveva ancora tanto da dare alla vita - lo ha ricordato don Riccardo Zaninetti, il parroco di San Leonardo -. Molti lo conoscevano come velista, ma prima di tutto era un figlio, un marito e un padre che ha dato alla famiglia tutto il suo amore".