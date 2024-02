A Tunisi il primo Women Global Investment Summit del Cife

TUNISI, 21 FEB - Il Consiglio Internazionale delle Donne Imprenditrici (Cife) organizza il 23 febbraio a Tunisi, la prima edizione del Women Global Investment Summit (Wgis), che nelle intenzioni degli organizzatori si svolgerà poi ogni anno in un paese diverso. Questo evento innovativo mira a dare un respiro internazionale alla missione principale del Cife, ovvero quella di promuovere l'empowerment economico delle donne. Organizzato dal Cife, il vertice di Tunisi aspira a facilitare l'emancipazione economica delle donne a livello globale, affrontando le sfide degli investimenti e promuovendo l'inclusione finanziaria. Grazie alla sua rete regionale e internazionale costruita con pazienza nell'ultimo decennio, Cife ha progettato l'evento di Tunisi come una piattaforma dinamica con l'obiettivo di discutere, innovare e ispirare soluzioni tangibili per colmare il persistente divario di genere negli investimenti. Cife, Ong fondata in Tunisia, in continua espansione nel mondo, con questo evento intende dare una dimensione globale alla sua missione di emancipazione economica delle donne. Con la partecipazione annunciata di oltre 800 partecipanti, tra cui imprenditori esperti, investitori, rappresentanti di istituzioni finanziarie, operatori del settore finanziario, nonché esperti nazionali e internazionali, questo evento offre un'opportunità unica per discutere, innovare e ispirare risultati concreti. soluzioni volte a colmare il persistente divario di investimenti. I punti salienti di Wgis 2024 sono gli incontri di alto livello, The Matchmaking Space: uno spazio di scambio e networking tra imprenditori e leader della sfera finanziaria, promuovendo un accesso equo alle La struttura del Cife comprende un ufficio esecutivo, 25 cellule regionali locali e 19 cellule all'estero, di cui una anche in Italia, guidata da Mariella Liverani alla presidenza, e Irene Bonassisa alla vicepresidenza. Con oltre 3.000 sostenitori, Cife si impegna a creare sinergie dinamiche a livello tunisino e internazionale, dimostrando il suo impegno nella promozione dell'imprenditorialità femminile e nel sostegno delle donne imprenditrici in tutto il mondo. (ANSA)