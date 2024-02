A Tunisi il Consiglio dei ministri arabi dell'Interno

TUNISI, 26 FEB - Il ministro tunisino dell'Interno Kamel Feki ha accolto alcuni dei suoi omologhi arabi, in vista della 41/a sessione del Consiglio dei ministri degli Interni arabi che inizia oggi nella capitale nordafricana. Tra i presenti, il ministro dell'Interno del Qatar, Abdulaziz bin Faisal bin Mohammed Al-Thani, quello siriano,Mohammad Khaled al-Rahmoun, quello yemenita, Ibrahim Ali Ahmed Haidan, della Repubblica di Gibuti, Said Nouh Hassan, del Libano, Bassam Mawlawi, del Sudan, Khalil Pasha Sayrin. La ministra della Giustizia Leila Jaffel ha avuto sabato un incontro con i ministri dell'Interno del Bahrein, Rashid bin Abdullah Al Khalifa, e della Palestina, Ziad Hab al-Reeh. Alla cerimonia erano presenti il segretario generale del Consiglio dei ministri dell' Interno arabi, Mohammad Bin Ali Kuman, il presidente dell'Università araba Naif per le scienze della sicurezza, Abdelmajid bin Abdullah al Benyane, gli ambasciatori e le delegazioni di alto livello dei Paesi arabi attesi alla 41/a sessione di Tunisi. Secondo il Segretariato Generale del Consiglio dei ministri degli Interni arabi, la riunione affronterà diverse questioni relative alla cooperazione in materia di sicurezza interaraba. Tra queste i progetti relativi all'11/o Piano di sicurezza arabo, al 9/o Piano mediatico arabo per la sensibilizzazione alla sicurezza e la prevenzione del crimine e all'ottava fase della Strategia araba per la sicurezza stradale. All'ordine del giorno della 41/a sessione figurano anche i rapporti sulle attività del Segretariato generale e dell'Università araba Naif per le scienze della sicurezza. (ANSA)