A Torino piccoli 'vigili urbani' presidiano i posti auto per disabili

TORINO, 09 FEB - A Torino per un giorno sono stati i più piccoli a scendere in strada davanti alla loro scuola per difendere i diritti delle persone con disabilità. Simone e Giorgio, due bambini di 10 anni della primaria di corso Peschiera 380, vestiti da vigili urbani in miniatura con tanto di cappello, fischietto e paletta hanno presidiato i posti auto per persone con disabilità. Una città a misura di bambino sarebbe sicuramente una città più accessibile e fruibile per tutti: è questo il modello a cui la Cpd - Consulta per le persone in difficoltà si è ispirata per realizzare il flash mob di questa mattina, in collaborazione con l'Istituto Baricco e la sua dirigente scolastica, Maria Antonietta Roma. Insieme ai due bambini ha 'vigilato' anche il Cipidillo, la storica mascotte della Cpd, ispirata al grillo parlante di Carlo Collodi, per rappresentare metaforicamente la voce della coscienza: da oltre 35 anni, per conto della Cpd, denuncia e porta all'attenzione pubblica tutto ciò che resta ancora da fare per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Di recente è sbarcato sui social e ha inaugurato il suo canale Instagram @cipidilloo. Al termine dell'azione dimostrativa le classi interessate sono state coinvolte in una serie di laboratori condotti da Cpd per spiegare agli alunni il significato dell'azione di educazione civica appena svolta e il valore dell'inclusione sociale. "La Cpd è da sempre impegnata - dichiara Giovanni Ferrero, direttore dell'ente - in attività di educazione dei più piccoli rispetto ai pregiudizi e al malcostume spesso trasmessi dal mondo degli adulti. Attraverso momenti di formazione all'interno delle scuole, promuove i valori di rispetto e inclusione sociale, necessari per costruire una società più giusta e aperta".