A Torino brucia blindato della polizia in tensioni dopo corteo Askatasuna

TORINO, 31 GEN - Continua da oltre un'ora la tensione tra autonomi e anarchici che lanciano molotov, razzi e oggetti contro le forze dell'ordine e ora hanno dato fuoco a un blindato della polizia, da cui gli agenti erano usciti e stanno lavorando per spegnere le fiamme. I manifestanti hanno portato nel centro del corso campane di raccolta dei rifiuti, sradicandole dal bordo della strada, così come carrelli della spesa. I blitz in strada non si placano e prosegue anche il lancio di lacrimogeni.

