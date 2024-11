A Torino blitz dei pro Palestina alla Leonardo, 30 identificati

Blitz di un gruppo di attivisti pro Palestina che sono entrati nella sede torinese della Leonardo, in corso Francia, alla periferia della città, 13 novembre 2024. ANSA/ INTIFADA STUDENTESCA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++