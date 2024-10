A Stroppa fu dato documento riservato della Farnesina

ROMA, 15 OTT - Ha ricevuto da un indagato un documento riservato della Farnesina in cambio di utilità. E' quanto contestato ad Andrea Stroppa "referente in Italia della multinazionale Space X" e accusato dalla procura di Roma di concorso in corruzione. L'accusa emerge dal capo di imputazione della Procura di Roma nell'indagine che vede indagate 18 persone. In particolare i pm di piazzale Clodio affermano che un militare della Marina in concorso con il legale rappresentante di Olidata e Stroppa "compiva atti contrari ai suoi doveri d'ufficio rivelando illegittimamente a Stroppa notizie di ufficio destinate a rimanere segrete".