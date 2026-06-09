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A Pizzaballa la Legione d'Onore, conferita da Macron

ROMA, 09 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron ha conferito le insegne della Legione d'Onore al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, durante una cerimonia presso il Palazzo dell'Eliseo, "in riconoscimento del suo impegno a servizio del popolo di Terra Santa e nel favorire il dialogo tra le persone". Lo riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme.

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