A Padova scritta contro la polizia, indaga la Digos

PADOVA, 20 GEN - La Polizia di Padova indaga su una scritta con vernice spray nera apparsa su una vetrata in zona stazione con la scritta offensiva e denigratoria contro i poliziotti che recita "Sbirri petasse", con riferimento dispregiativo al significato della parola, che significa "meretrice" o "insetto assassino" da petax. La segnalazione alla Sala Operativa della Questura è giunta attraverso 'Youpol' grazie ad una cittadina che, avendo notato la scritta, ha allertato la la Questura. Sul posto, oltre agli agenti del 113 sono intervenuti anche gli uomini della Digos e della Polizia scientifica per gli accertamenti del caso. Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro la Questura di Padova, dopo le scritte comparse nella serata di domenica 24 novembre, dove sul muro di uno stabile di fronte alla Questura, era comparsa la scritta "Uno sbirro buono è uno sbirro morto". La Digos ha inviato alla Procura della Repubblica di Padova un'informativa di reato per vilipendio delle Istituzioni.