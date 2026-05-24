A Napoli in corteo un lungo sudario con nomi di bimbi morti in Palestina

NAPOLI, 24 MAG - Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. "Il numero di bambini e neonati uccisi dall'esercito israeliano dall'ottobre del 2023 - ha spiegato uno degli organizzatori - è indicato sul rapporto emanato dal Ministero della Salute di Gaza, aggiornato al 31 luglio 2025. Purtroppo da quel giorno le vittime, a causa delle continue operazioni militari israeliane su Gaza, sono molte di più". "Il sudario che oggi portiamo in piazza - dicono gli attivisti - à il simbolo della tragedia e del genocidio che sta colpendo il popolo palestinese da molto tempo prima dell'ottobre 2023 e che, nonostante gli annunci di finte tregue, non smette di essere perpetrato".