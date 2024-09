A Napoli fiaccolata per Chiara, "Perdonaci"

NAPOLI, 18 SET - Centinaia di persone hanno preso parte a Napoli alla fiaccolata organizzata in serata in memoria di Chiara Jaconis, la giovane padovana morta dopo essere stata colpita in testa da un vaso domenica scorsa mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. Dalla gente del quartiere si è più volte levato il grido "perdonateci" rivolto ai familiari della 30enne veneta. "Napoli forse non è la città più bella del mondo ma ha la popolazione più bella del mondo", ha detto Gianfranco Jaconis, il padre di Chiara presente con la sorella della ragazza, Roberta. Centinaia i cittadini dei Quartieri Spagnoli che lo attendevano con in mano candele accese e palloncini bianchi, tanti lo hanno abbracciato.