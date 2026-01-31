A Milano si candida il patron del Museo Leonardo3, in lite col Comune

MILANO, 31 GEN - Mentre centrodestra e centrosinistra sono ancora alla ricerca del candidato sindaco per le elezioni comunali del 2027, a Milano c'è già chi scende in campo: si tratta di Massimiliano Lisa, con la lista civica Milano Libera. L'imprenditore, 58 anni, è il patron del museo Leonardo 3 che è in causa con il Comune di Milano per la concessione degli spazi in cui è ospitato il museo, che rischia la chiusura. La sua candidatura, come spiegato da lui stesso in un comunicato, nasce "fuori dai partiti - sottolinea -. Mi candido a sindaco per una ragione semplice: questa città sta diventando invivibile per troppe persone, Milano è una città straordinaria, ma oggi non funziona come dovrebbe". Al centro del suo programma elettorale il tema della casa, la sicurezza, la legalità. "Non è normale lavorare a Milano e non potersi permettere di viverci. Non è normale avere paura di tornare a casa la sera. Non è normale che i cittadini vengano ignorati - conclude -. I prezzi di case e affitti sono esplosi, la sicurezza quotidiana è peggiorata, le decisioni sono diventate opache. Milano ha bisogno di trasparenza, scelte chiare e di una visione che guardi ai prossimi vent'anni, senza lasciare indietro nessuno".