A Milano case in affitto agli inquilini vip a canoni vantaggiosi

MILANO, 19 LUG - Tra gli inquilini nelle case del patrimonio del Pio Albergo Trivulzio di Milano ce ne sono alcuni che pagano un canone d'affitto molto più basso rispetto ai valori di mercato. Tra questi, come riporta Repubblica, c'è anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che per un appartamento di 120 metri quadrati nel quartiere centrale di Brera pagherebbe un canone annuo di 19 mila euro, quando - secondo l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - dovrebbe essere di almeno 42 mila euro. Squilibri di cui ha parlato, senza fare nomi, anche il commissario straordinario del Pat Francesco Paolo Tronca, facendo riferimento a situazioni "paradossali" con "canoni che sono la metà, un terzo, un quarto, un quinto e perfino un decimo di quello che dovrebbero essere". Marotta non sarebbe l'unico 'vip' a pagare un canone popolare per un casa di lusso. Sempre secondo quanto scrive Repubblica, anche Pier Filippo Giuggioli, presidente provinciale dell'Unione dei piccoli proprietari immobiliari, pagherebbe un canone di 32.500 euro annui per un appartamento di più di 200 metri quadrati che dovrebbe costarne oltre il doppio. Matteo Mangia, figlio dell'avvocato Rocco Mangia, per il suo appartamento da 160 metri quadrati vicino Brera pagherebbe un canone annuo di 13.600 euro mentre per una casa di 240 metri in zona Magenta risulta un contratto a nome di un parente di Vito Corrao, ex direttore sanitario del Pat, con un canone di 5.100 euro contro un valore stimato di 80.500.