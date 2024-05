A Milano ancora allerta maltempo, criticità rossa e piogge forti

MILANO, 20 MAG - E' di nuovo allerta maltempo a Milano. Sulla città sono previste "forti e estese precipitazioni" a partire da stasera, poi nella notte e fino a domani mattina. Si potrebbero quindi creare un'altra volta, avvisa il Comune, le condizioni per "allagamenti ed esondazioni" dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa, cioè elevata, per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte e arancione, cioè moderata, per il rischio idraulico a partire dalle 21. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi per coordinare gli interventi, se sarà necessari. Per questo è stata convocata l'Unità di Crisi Locale per pianificare le attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio. Durante il periodo dell'allerta meteo l'amministrazione invita i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri e i dehors. È importante anche, spiega ancora il Comune, mettere in sicurezza vasi e altri oggetti che sui balconi potrebbero essere spostati dalle intemperie.