A Lodi in mille alla cena di fine Ramadan, anche il sindaco

MILANO, 07 APR - Le associazioni islamiche hanno organizzato per questo weekend a Lodi, in piazzale Matteotti, una festa in occasione dell'ftar, la rottura del digiuno, che hanno voluto condividere con tutta la città ieri con una cena etnica a base piatti della tradizione nord-africana e medio-orientale. Un appuntamento a cui non è mancata la presenza del sindaco Andrea Furegato. Gli organizzatori avevano previsto la presenza di circa 500 persone ma hanno da subito apparecchiato per più commensali e sono arrivati a sfiorare la cifra di mille presenti. Sul posto, invitati, sono arrivati anche il primo cittadino e l'assessore alla Sicurezza Manuela Minojetti. "Io il sindaco - ha spiegato l'assessore - siamo intervenuti volentieri e questo è stato un modo per far sentire la presenza delle istituzioni anche in quella manifestazione".