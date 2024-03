A Kiev l'IA muove gli electronic sport, per chi non ha uso gambe

VENEZIA, 23 MAR - Anche nel perdurare del conflitto scatenato dall'invasione russa, l'Ucraina vuole stare al passo con le frontiere edella medicina, in particolare degli ausili alla riabilitazione delle persone che, anche a causa della guerra, hanno più l'uso degli arti. A parlarne a Padova, al World ealth Foru, è stato il rettore dell'Università di medicina e sport di Kiev, Yevgeny Imas. "Abbiamo organizzato, e questo è il nostro know-how, quelle che si chiamano Es, gli electronic sports, ovvero - ha detto Imas - fare sport attraverso il pc usando l'intelligenza artificiale. Chi non può correre sulle proprie gambe, sulle piste di atletica, adesso lo può fare con le dita sulla tastiera del computer". L'Università, ha aggiunto il rettore, è impegnata su questo fronte, grazie alle molte collaborazioni avviate in Italia, tramite la fondazione Hope Ukraine e Orthomedica. "Con loro - ha spiegato - costruiremo una rete di centri per la riabilitazione e l'ortoprotesica in Ucraina, con il fine di applicare quante più protesi possibili e nel contempo assistere i pazienti con una riabilitazione mirata e funzionale".