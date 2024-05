A Firenze corteo con sindacati di base contro le morti su lavoro

FIRENZE, 01 MAG - Allo slogan "Fermiamo la strage di vite e diritti sul lavoro", sfila a Firenze il corteo indetto dal coordinamento 'Ogni giorno il Primo maggio', che riunisce i sindacati di base e altri movimenti come il Collettivo di Fabbrica Gkn e l'Assemblea 16 febbraio, e con loro sigle della sinistra, e studenti. I manifestanti, un migliaio circa. si sono dati appuntamento davanti al cantiere Esselunga di via Mariti, teatro dell'incidente del 16 febbraio scorso nel quale persero la vita cinque operai. Poco prima della partenza un breve concerto corale con canzoni operaie e non solo ed alcuni interventi nei quali sono state ricordate le vittime sul lavoro, dagli operai di via Mariti, i cui nomi sono stati tracciati con una bomboletta spray sulla recinzione del cantiere, a Luana d'Orazio, fino ai morti di Suviana, per i quali uno striscione chiede "giustizia". Il corteo sta girando intorno al quartiere dove si trova il cantiere per poi dirigersi fino a piazza Dalmazia dove si terrà un'assemblea pubblica. Tante le bandiere dei sindacati di base, delle sigle degli studenti e anche quelle della Palestina.