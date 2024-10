A Chiocchi, Pagliara e Vicedomini premi Eccellenza italiana 2024

ROMA, 12 OTT - Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, l'inviato Rai negli Stati Uniti Claudio Pagliara e il giornalista e produttore Pascal Vicedomini sono i vincitori del 'Premio Eccellenza Italiana 2024'. Ad annunciare i primi tre riconoscimenti è Massimo Lucidi, presidente dalla Fondazione e-Novation che venerdì 18 ottobre, al Cafè Milano di Washington, organizzerà il gala per ll'11/a edizione. Una tradizione inaugurata nel 2014 insieme a un'eccellenza italo-americana, Franco Nuschese, per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del made in Italy. "Pensiamo che l'Italia vada raccontata per l'unicità che esprime nel mondo, per questo dobbiamo dire grazie al giornalismo del servizio pubblico che è realmente impegnato a offrire una narrazione più autentica e carica di speranza capace di favorire il networking, perché il racconto dell'Italia nel mondo deve essere non più nostalgico, ma fresco e vivace", dichiara Lucidi. "E siamo felici di annunciare i primi vincitori sono tre certezze del servizio pubblico: Gian Marco Chiocci, Claudio Pagliara in prima linea per i grandi temi dell'umanità. Con loro anche Pascal Vicedomini, da 30 anni al lavoro per la promozione dei talenti dello spettacolo italiano negli Usa e delle eccellenze americane ed italoamericane nella Penisola. E poi l'attore Sal Da Vinci, molto apprezzato anche oltreoceano".