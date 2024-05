A causa del maltempo frana di nuovo strada nel Pordenonese

CLAUZETTO, 02 MAG - A un mese esatto dalla riapertura, dopo cinque mesi di interruzione causa frana, per le forti piogge di oggi non è nuovamente percorribile la strada provinciale del Tul, che conduce a Clauzetto (Pordenone). Il sistema di monitoraggio del fronte della frana ha segnalato, fin dalla tarda mattinata, che c'è stato un nuovo movimento del terreno. Immediatamente, è stato bloccato il traffico, deviato tramite la parallela Val d'Arzino. Il sindaco Giuliano Cescutti auspica che si tratti di una interruzione temporanea: sul posto sta già operando una ditta specializzata per lo sgombero della carreggiata e si confida che, appena il maltempo concederà una tregua, l'arteria possa tornare a essere percorribile, utilizzando un sistema di allerta collegato a semafori.