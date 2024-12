A Capodanno a Trieste vietati botti e contenitori vetro

TRIESTE, 27 DIC - Il Comune di Trieste, in occasione dei festeggiamenti e dello spettacolo musicale che si terranno in Piazza Unità d'Italia per il Capodanno, nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio, ha emesso due ordinanze che consentono alla cittadinanza di festeggiare con i tradizionali fuochi artificiali dalle ore 21 del 31 alle 2 del primo; si può accendere materiale pirotecnico ad esclusione dei petardi o simili per i quali rimane il divieto di accensione. Per motivi di sicurezza l'accesso a Piazza Unità d'Italia sarà consentito solo dai varchi di via dell'Orologio, passo Fratelli Fonda Savio e dai due varchi sulle rive antistanti la Piazza (lato palazzo Regione e lato Prefettura). Dalle ore 20 del 31 alle ore 2.30 del primo nella zona di Piazza Unità d'Italia è vietato introdurre bevande in contenitori di vetro o lattina, oggetti contundenti (come ombrelli, aste per i selfie, ecc.) o oggetti che possono essere pericolosi (ad esempio spray urticanti). E' vietato il consumo di alcolici; durante il passaggio ai varchi di Piazza Unità d'Italia verranno controllate le borse e bloccati gli oggetti pericolosi e vietati. All'interno della piazza è vietata l'introduzione e l'accensione di qualunque materiale pirotecnico. Sempre nello stesso orario e per i medesimi motivi nelle zone limitrofe a quelle dello spettacolo è vietato introdurre e consumare bevande in lattina o contenitori di vetro, in particolare è vietato il consumo di bevande alcoliche, nonché l'introduzione e l'accensione di qualunque materiale pirotecnico.