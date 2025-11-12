Giornale di Brescia
A Brescia in corso gli interrogatori degli ex legali di Sempio

BRESCIA, 12 NOV - In questi minuti i sostituti procuratori di Brescia Chiara Bonfadini e Claudia Moregola stanno sentendo gli ex avvocati di Andrea Sempio Federico Soldani e Simone Grassi, sulla presunta corruzione nell'indagine del 2017 sul caso Garlasco in cui risulta indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. Gli interrogatori come persone infornate sui fatti sono in corso nell'ufficio del procuratore capo di Brescia Francesco Prete.

BRESCIA

