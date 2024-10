A Biella alberi caduti e ponti chiusi per il maltempo

BIELLA, 18 OTT - Da stamattina vigili del fuoco e Aib al lavoro nel Biellese per rispondere alle numerose chiamate di soccorso a causa dei danni del maltempo. Da segnalare un albero caduto lungo la strada che porta al santuario d'Oropa, smottamenti un po' in tutto il territorio. Nella notte un albero ha danneggiato il tetto di una casa a Portula, senza conseguenze per gli occupanti. Chiuso un ponte tra Portula e Coggiola a titolo preventivo. Smottamento segnalato anche sulla Settimo Vittone verso Ivrea. Da segnalare diversi incidenti a causa dell'asfalto viscido e della poca visibilità.