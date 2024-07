A Aurora Tamigio il Bancarella per 'Il cognome delle donne'

PONTREMOLI (MASSA CARRARA), 22 LUG - Aurora Tamigio ha vinto il premio Bancarella 2024 con 'Il cognome delle donne' (Feltrinelli): la proclamazione nella serata di ieri a Pontremoli (Massa Carrara), con lo scrutinio in piazza: 185 voti sui 188 possibili i voti assegnati. Un "plebiscito", spiegano i promotori del premio, alla sua 72/a edizione, che "bissa la vittoria di un'altra donna, Francesca Giannone, autrice de 'La portalettere' vincitrice dell'edizione 2023. "Molto vicini ma distanti", invece, gli altri finalisti: Valeria Galante (Diana e Dario Lama) con 'La casa delle sirene' (Mondadori), con 88 preferenze, 84 per Marilù Oliva e la sua 'L'Iliade cantata dalle dee' (Solferino), 81 voti per 'L'inventario delle nuvole' di Franco Faggiani (Fazi editore), a seguire Emanuela Anechoum con 'Tangerinn (Edizioni e/o), 66 voti e infine Daniele Pasquini 60, con 'Selvaggio Ovest' (Nne).