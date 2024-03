7 giorni di mobilitazioni negli atenei 'per ritiro bando Maeci'

ROMA, 27 MAR - La proposta di istituire una settimana di mobilitazione, dal 3 al 10 aprile, e uno sciopero che Usb Università ha pensato di indire il 9 dello stesso mese rivolto al settore tecnico amministrativo e al personale docente. È quanto annunciato nel corso di un'assemblea nazionale telematica che si è svolta oggi pomeriggio tra un centinaio di studenti, professori, ricercatori, dottorandi e personale tecnico amministrativo firmatari dell'appello per il ritiro del bando Maeci Italia - Israele. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato da tutta Italia, da Torino a Bari, sono state avanzate diverse proposte per i 7 giorni che precedono la scadenza del bando il 10 aprile: da "seminari sulla smilitarizzazione delle università" alla lettura dei report della relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Durante l'assemblea è stato anche ricordato l'appuntamento per il presidio del 9 aprile davanti alla Farnesina, a Roma, lanciato anche ieri dai collettivi alla Sapienza. L'appello per il ritiro dal bando Maeci è stato firmato da 2029 tra docenti e ricercatori di numerose università italiane.