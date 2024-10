30enne accoltellato nel Milanese muore in ospedale

MILANO, 11 OTT - Un uomo è morto la scorsa notte, a Rozzano, nel Milanese, probabilmente a seguito di un'aggressione. Il giovane, un 30 enne, è stato trovato a terra per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, e poi trasportato all'ospedale dove è morto. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda: a trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell'Arma. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dove è morto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano. L'uomo presentava una profonda ferita al petto e aveva perso molto sangue. E' stato stabilizzato e portato in ospedale, all'Humanitas di Rozzano. E' presumibile che la causa della morte sia la ferita da taglio. Si tratta di un 30enne incensurato, che viveva poco distante dal luogo dove è stato trovato, riverso a terra, in viale Romagna. Abitava con la madre e il fratello e, secondo le prime informazioni, lavorava a Milano in una catena di negozi. Cosa sia successo durante il rientro a casa, non è ancora chiaro. E' stato soccorso vicino a una fermata dei mezzi pubblici (a breve distanza sia il tram della linea 15 sia un pullman) e quindi al momento non si esclude nemmeno un'aggressione casuale.