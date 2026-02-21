25enne scomparso sulla neve a Saint Moritz, madre offre ricompensa

NAPOLI, 21 FEB - "Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L'ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie". E l'appello che lancia Raffaella, madre di Luciano, il giovane di Melito di Napoli di cui si sono perse lo scorso 18 febbraio a Saint Moritz dove si trovava per lavoro. La donna offre 10mila euro a chiunque riesca a trovarlo. "Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi", scrive la donna che rivolge il suo messaggio ai gruppi di alpinismo, alle guide alpine, squadre di ricerca volontarie, escursionisti, rifugisti, e a chiunque disponga di un drone nella zona di Sanit Moritz dove il 25enne risulta disperso. "Se vi trovate nell'area o avete informazioni utili, anche un dettaglio che può sembrare insignificante, vi prego di contattarci immediatamente al numero +39 3202606697: è prevista una ricompensa di 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo e vi chiedo di condividere questo appello il più possibile. Mio figlio deve tornare a casa".