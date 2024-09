19enne accoltellato per strada nella notte a Milano

MILANO, 17 SET - Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte, poco dopo le 3.30, in via Omero a Milano, zona Corvetto. Il 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza e un'automedica, fa sapere che il giovane, straniero, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Sul caso indagano gli agenti della polizia.