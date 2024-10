14enne stuprata alla fermata del bus a Bolzano

BOLZANO, 27 OTT - A Bolzano una 14enne è stata avvicinata e stuprata venerdì sera da uno sconosciuto nei pressi di una fermata del bus. Il fatto è avvenuto - come riporta il quotidiano Alto Adige - pochi minuti alle ore 20, quando la ragazza stava attendendo l'autobus nel rione Casanova. Era seduta sotto la pensilina, quando è stata avvicinata da un 40enne, residente a Bolzano di origini pachistane, che le ha chiesto delle indicazioni stradali. Quando l'uomo si è fatto insistente, la 14enne ha tentato la fuga, ma è stata afferrata e trascinata dietro un cespuglio, dove è avvenuta la violenza, così il giornale. Solo dopo una quindicina di minuti è riuscita a scappare verso una passante che ha poi chiamato il 112. Poco dopo l'uomo è stato intercettato e fermato nelle vicinanze da una pattuglia di Polizia. Ieri, il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere, per la possibilità di reiterazione del reato.