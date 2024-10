13enne morta: la sorella, una fiaccolata contro i femminicidi

BOLOGNA, 27 OTT - La sorella 22enne della ragazza di 13 anni che la mattina del 25 ottobre è morta, caduta da un balcone a Piacenza, continua a postare messaggi sui social dove sostiene che si è trattato di un omicidio. "Verrà organizzata da me personalmente una fiaccolata in nome suo e di tutti i femminicidi che succedono ogni giorno", ha scritto su Instagram. L'iniziativa, dice, avverrà dopo i funerali, che ancora non sono stati fissati. In altro messaggi la ragazza chiede "verità" e "giustizia": "No ai killer a piede libero". Per l'omicidio è indagato, senza misure cautelari, il fidanzato di 15 anni, che il giorno del fatto è stato a lungo interrogato da carabinieri e Procura per i minorenni, e poi rilasciato.